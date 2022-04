Les stars des années 80 en concert à la Halle Tony Garnier !

La tournée « Best of 80 » posera ses valises à Lyon le 16 avril

Si vous êtes fans de la musique des années 80, ce qui suit va vous intéresser ! Initialement prévu le 19 mars 2020, puis reporté au 24 mars 2021, la tournée Best of 80 posera ses valises sur la scène de la Halle Tony Garnier le samedi 16 avril !

Entre tubes disco, pop et funk, c'est une explosion festive et lumineuse qui vous attend lors de ces deux heures de live pendant lesquelles les artistes qui ont marqué la décennie se retrouveront sur scène. Vous pourrez redécouvrir tous les tubes des années 80 chantés par leurs interprètes : Samantha Fox, Michael Jones, Boris, Spagna, Franky Vincent, Sandra, Vivien Savage, Ottawan, Sacha de début de soirée, The Confetti's, Ryan Paris, Thierry Pastor et Pasty.

Rendez-vous le 16 avril prochain ! Toutes les informations ainsi que la billeterie sont à retrouver ici.