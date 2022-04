LOU-Toulon : une défaite qui fait mal (10-43)

Le LOU Rugby affrontait le RC Toulonnais ce samedi après-midi.

Toulon ouvre le score à la 3’ grâce à une pénalité marquée à 45 mètres par l’ouvreur Louis Carbonel (0-3). La réponse du LOU Rugby est immédiate à la 5’. Baptiste Couilloud marque le premier essai transformé par Léo Berdeu (7-3).

Le ton est donné : cette rencontre rouge et noir sera rythmée. Nos Lyonnais se montrent agressifs et solides en défense, les Toulonnais peinent à trouver une issue sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland. Deuxième pénalité en faveur de Toulon, tentée par Carbonel qui revient au score (7-6).

À la 22’, le jeu s’accélère et ça passe entre les poteaux pour Berdeu qui marque une pénalité à 45 mètres (10-6). L’occasion est manquée par le RC Toulonnais à la 24’, Carbonel manque son coup de pied à 30 mètres.

Toulon trouve finalement la faille dans la défense lyonnaise à la 33’. Isa Facundo aplatit et permet à son équipe de prendre l’avantage (10-11).

Les hommes de Mignoni se font des grosses frayeurs face aux Toulonnais qui attaquent et dominent à quelques minutes de la mi-temps.

Le RC Toulonnais revient en force à la 43’ et profite d’une grosse erreur du LOU Rugby. Cheslin Kolbe aplatit et creuse l’écart (10-16). Les Toulonnais enchaînent et marquent un nouvel essai à la 47’ grâce à Julien Heriteau. Le buteur Carbonel parvient enfin à transformer après trois échecs et permet à son équipe de définitivement prendre une avance considérable (10-23). Pénalité en faveur du RC Toulonnais qui ne s’arrête plus dans sa lancée (10-26).

Les Lyonnais subissent la deuxième mi-temps et encaissent un troisième essai à la 61’ (10-33). Les Rhodaniens manquent de précision dans leurs transmissions et sont complètement dominés. 5e essai pour Toulon à la 76’ aplati par Gabin Villere et transformé par Carbonel (10-43).

Une défaite à domicile qui fait mal au LOU avant de retrouver Montpellier sur sa pelouse le week-end du 30 avril prochain.

A.B.