1er avril : découvrez ce qui change à Lyon dès ce vendredi !

Dès ce vendredi, la valeur du carburant, de la prime d’activité ou encore des aides de la Caf seront modifiées.

Beaucoup de changements sont à prévoir en ce vendredi 1er avril, à Lyon et partout en France.

En premier lieu, la remise à la pompe promise le 12 mars dernier par Jean Castex est effective à partir de ce jour. Le rabais initialement prévu de 15 centimes par litre atteindra finalement les 18 centimes en métropole. Les prix affichés dans les stations-services incluent la réduction. Les automobilistes pourront ainsi gagner 11 euros sur un plein de 60 litres jusqu’au 31 juillet.

La revalorisation des aides de la Caf prend aussi place ce vendredi : elles vont augmenter pour suivre le niveau de l’inflation. Le Revenu de Solidarité Active (RSA) atteint les 575,52 euros, après une augmentation de 1,8%, d’une valeur de 15,78 euros par mois. Le montant mensuel résulte du nombre de personnes à charge : jusqu’à 863,28 euros pour les personnes seules avec un enfant à charge etc. La prime d’activité augmente également de 1,8% soit de 10 euros par mois, suivant la hausse des prix.

La revalorisation des allocations familiales, allocation de rentrée scolaire, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prime à la naissance ou à l’adoption, de l’allocation journalière de présence parentale et de l’allocation aux adultes handicapés s’opère également dès ce vendredi.

Côté immobilier, l’affichage du loyer maximum permis par l’encadrement des loyers entre aussi en vigueur. Les professionnels ont le devoir d’indiquer sur leurs annonces de location le loyer de référence, ce loyer majoré de 20% (soit le coût maximum autorisé par l’encadrement), ainsi que le complément de loyer.

Le démarchage téléphonique des courtiers sera plus encadré : la loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiements est mise en place ce vendredi. Les démarcheurs téléphoniques ont désormais l’obligation de demander votre accord explicite afin de poursuivre la conversation téléphonique. Si ce n’est pas le cas, ils devront mettre fin à la conversation et retirer les données de la personne appelée de leur site.

En matière d’environnement, même si la Ville de Lyon avait devancé la France, la fin des terrasses chauffées est maintenant nationale dès ce vendredi 1er avril. La capitale des Gaules avait déjà interdit leur utilisation depuis le 19 novembre 2021.

La trêve hivernale prend également fin dès ce 1er avril : la suspension d’expulsion de locataires pour cause d’impayés successifs s’est achevée ce jeudi soir. Les Français pourront aussi se voir couper le gaz et l’électricité en cas d’impayés. Seul EDF s’est engagé à ne pas couper le courant mais seulement à réduire sa puissance.