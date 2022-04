Que faire à Lyon ce week-end du 2 et 3 avril ?

Radio Espace vous dévoile la liste de ses bons plans !

Un grand festival dédié à la bière s'installe dans le deuxième arrondissement !



Avis aux amateurs de Houblon ! La cinquième édition du "Lyon Biere Festival" débarque les 2 et 3 avril à La Sucrière à Confluence.

Pour l’occasion, vous retrouverez la présence de plus d'une centaine de brasseries artisanales pour des dégustations et vos emplettes, mais aussi des conférences et masterclasses animées par des spécialistes et professionnels, des stands food et food-trucks avec des produits locaux et bien entendu de la musique ...

Rendez-vous samedi de 12h à 23 et dimanche de 12h à 19h !

Vous pouvez réserver votre billet ici ​​​​​​!



LA SUCRIÈRE

49-50 quai Rambaud

Lyon 2

Une journée "Tattoo Flash" débarque dans le neuvième arrondissement !



Ce samedi 2 avril, le salon de tatouages et cabinet des curiosités "Vapeur D'encres" souffle sa cinquième bougie ! Pour fêter l’occasion, toute l'équipe organise une journée "Tattoo Flash Day" et vous invite à venir découvrir les flashs d'artistes tatoueur.se.s spécialement préparées pour cette occasion. Cerise sur le gâteau, c'est sans rendez-vous !

Les festivités se poursuivront avec un apéro-concert de 20h à 23h avec la présence sur scène du "Collectif Jazz Manouche".



VAPEUR D'ENCRES

42 Rue de la Claire

Lyon 9