Un festival de bières débarque à Lyon ce week-end !

Initialement prévu en 2020, l'événement a été reporté à avril 2022.

Amateurs de bière, cet événement est fait pour vous !

La cinquième édition du 'Lyon Bière Festival" installera ses fûts à La Sucrière, dans le quartier de Confluence.

À cette occasion, une centaine de brasseries artisanales seront sur place pour des dégustations et emplettes, vous aurez également l'opportunité d'assister à des conférences et masterclasses animées par des spécialistes et professionnels. Pour ravir vos papilles, des stands food et food-trucks vous proposeront des produits frais, bio et locaux ! L'événement sera rythmé par un fond de musique électrique !

Rendez-vous samedi 2 avril de 12h à 23 et dimanche 3 avril de 12h à 19h !

Vous pouvez réserver votre entrée ici ​​​​​​!



LA SUCRIÈRE

49-50 quai Rambaud

Lyon 2