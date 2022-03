Fin de la trêve hivernale : une manifestation ce jeudi à Lyon pour dénoncer la reprise des expulsions

L'inter-organisations Logement 69 appelle à un rassemblement pour dénoncer la reprise des expulsions et des coupures d'énergie, ainsi que la remise à la rue des personnes hébergées pendant la trêve hivernale.

"Après un répit dû à la crise sanitaire, ce sont 40 000 personnes qui sont menacées d'expulsion en France. Selon la Métropole de Lyon, il y a 20 000 personnes mal-logées et près de 2 500 personnes sans-abri sur notre territoire", précise le collectif qui exige une "vraie politique du logement pour tous".

Lors de cette manifestation, Logement 69 demandera notamment l'application de la loi DALO, la baisse des loyers et la revalorisation des APL et la création de logements sociaux et étudiants.

Le rassemblement débutera à 18h sur l'esplanade Moncey dans le 3e arrondissement de Lyon.