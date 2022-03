Attaque au couteau de Villeurbanne : l'assaillant afghan déclaré pénalement irresponsable

La décision de justice a été rendue ce mardi par la chambre de l'instruction.

Deux ans et demi après l'attaque au couteau qui avait fait un mort et huit blessés à la gare routière Laurent-Bonnevay à Villeurbanne, l'assaillant afghan a été déclaré pénalement irresponsable. L'agresseur, arrivé en France en 2016, restera donc hospitalisé en psychiatrie. Aucun procès ne sera organisé.

Les faits s'étaient déroulés le 31 août 2019. Armé d'un couteau et d'une fourchette de barbecue, Sultan Niazi, avait blessé huit personnes et tué Timothy Bonnet, 19 ans, sur le parking de la station de métro Laurent-Bonnevay à Villeurbanne. Cet homme, aujourd'hui âgé de 36 ans, aurait agi à cause d’hallucinations provoquées par une schizophrénie paranoïde. La collégiale d'experts avait ainsi conclu à une abolition totale du discernement au moment de frapper ses victimes en hurlant "Allahou akbar".

Lors de l'audience de la chambre de l'instruction en février dernier, Sultan Niazi s'était exprimé à la barre, expliquant n’avoir aucun souvenir de ses attaques. Il avait toutefois indiqué qu’il regrettait d'avoir tué Timothy.