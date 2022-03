Carte des rues de Lyon à 30 km/h

Decouvrez la carte des rues de Lyon concernées par la limitation de vitesse à 30 km/h

Désormais à Lyon, à partir de ce 30 mars, "30 km/h c’est la règle, 50km/h c’est l’exception", a indiqué le maire écologiste. "Le 30 mars on va accélérer sur la sécurité et le confort". En effet, la sécurité routière et la réduction de l’accidentologie seraient l’objectif numéro 1 de la mise en place de ce dispositif.

La zone 30 ne concerne pas une rue mais toute une zone où la vitesse est limitée à 30km/h, tant qu’un marquage au sol ou un panneau indiquant une autre vitesse n’a pas été rencontré. La ville établit donc la vitesse de 30km/h comme norme de fonctionnement sur la majorité du périmètre urbain. La limitation à 50km/h voire exceptionnellement 70km/h, n’est valable que dans certaines rues où des panneaux réglementaires rappelleront la limitation. Dans "des zones de rencontres", la vitesse est de 20km/h.