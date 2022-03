Lyon : on va perdre plus de 15 degrés d'ici la fin de la semaine !

Le thermomètre va dégringoler dans les prochains jours.

Une vague de froid est annoncée en cette fin de semaine en France. Lyon et le Rhône n’échapperont pas à cette baisse des températures.

Si la douceur sera une nouvelle fois au rendez-vous ce lundi avec un maximum de 22 degrés, les nuages et la pluie seront de retour au fur et à mesure de la semaine. Le mercure diminuera progressivement et ne dépassera pas les 5 degrés vendredi matin puis pourrait même être dans le négatif le week-end prochain. Les doudounes, bonnets et gants rangés depuis plusieurs semaines dans les placards seront donc à ressortir puisque l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot.

Selon les dernières prévisions de Météo France, quelques flocons de neige pourraient également s’inviter en fin de semaine sur le département du Rhône.