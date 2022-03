Le GR 169 bientôt inauguré au sein de la métropole de Lyon !

Pas besoin de partir en montagne pour faire une longue randonnée.

La Métropole de Lyon et la Fédération française de randonnée ont lancé le GR 169 à l'occasion du salon du randonneur qui se déroulait ce week-end à la Cité Internationale. Ce sentier de Grande randonnée "propose un programme d'itinérance de plusieurs jours en parcourant 170 km autour du territoire métropolitain".

Allant de la gare d'Irigny jusqu'à la gare de Feyzin, ce sentier passe par les douze forts de la deuxième couronne de l'agglomération et de nombreuses communes de la métropole.

Accessible pour toutes et tous, ce sentier, qui propose plusieurs solutions d’hébergements de proximité, a l’avantage d’être desservi par les transports en commun par le biais de 15 gares SNCF ou tram et une soixantaine d’arrêts de bus, et emprunte majoritairement des itinéraires du Plan Métropolitain des Itinéraires de Promenades et Randonnées.

Afin de profiter pleinement de l’expérience, un topoguide sera édité début juin par la Fédération française de randonnée. Ce nouveau sentier sera inauguré le 26 juin. Après Paris et Bordeaux, Lyon rejoindra ainsi le groupe des grandes métropoles de France disposant d'un sentier de Grande Randonnée.