Lyon - Kungs se produira à Miribel pour le festival Woodstower !

Rendez-vous le mercredi 24 août

Du 24 au 28 août, le festival annuel Woodstower s'installe au Grand Parc Miribel Jonage pour 4 jours intenses avec la musique et la fête pour seuls mots d'ordre ! Après avoir annoncé la programmation, les organisateurs de l'évènement lyonnais ont dévoilé un nouvel artiste s'ajoutant à la liste déjà très riche de chanteurs et musiciens qui n'est autre que Kungs !

Véritable machine à tubes, le DJ enchaîne les hits pop house et représente la musique électronique made in France à l'international avec des hits tels que This Girl ou plus récemment Clap Your Hands. Alors qu'il dévoilait son nouvel opus ultra festif baptisé Club Azur vendredi dernier, Kungs présentera ses nouveaux morceaux et ses grands classiques le mercredi 24 août prochain sur la scène de Woodstower !

Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places ici.