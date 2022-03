Que faire à Lyon ce week-end du 26 et 27 mars ?

14 ème édition du salon du randonneur débarque dans le 6ème arrondissement !



La randonnée et la promenade sont les activités les plus pratiquées par les Français en vacances. Si vous êtes amateurs de marche et ballades, bonne nouvelle, le Salon du Randonneur débarque les 25, 26 et 27 mars 2022 à la Cité Internationale.

Ce sera l’occasion d'échanger avec les exposants, présents pour aiguiller les novices comme les plus aguerris sur le chemin de la "pleine nature".

Le Salon du Randonneur c’est le rendez-vous annuel incontournable pour définir l’itinéraire qui vous convient, à deux pas de chez vous ou à l’autre bout du monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.randonnee.org/



CITÉ INTERNATIONALE - CENTRE DE CONGRÉS

50 quai Charles de Gaulle

Lyon 6

Une grande vente de plantes organisée dans le troisième arrondissement !



Les beaux jours arrivent et ils sont souvent accompagnés par l'envie d'apporter un peu de verdure dans votre intérieur ou d'habiller votre terrasse de jolies plantes ?

Ça tombe bien, du 25 au 27 mars, Plantes Pour Tous revient à Lyon pour une grande vente à prix tout doux !

Vous retrouverez, un maximum de plantes à prix mini, un choix unique en ville (plus de 150 variétés de plantes), des plantes d’intérieur et d’extérieur, des grandes plantes et plantes rares à 15€ et plus, des plantes triées par catégorie pour vous aider à faire votre choix et des accessoires pour pimper vos plantes !

Réservez votre billet ici, c'est gratuit : https://plantes-pour-tous-lyon.eventbrite.fr

IN-STED

6 Rue de la Part Dieu

Lyon 3

Le spectacle "Disney sur Glace" qui ravira petits et grands !

Disney sur Glace présente « Tous Héros » une aventure inspirée des histoires de vos héros préférés Disney.

Rejoignez l’intrépide Vaiana et le demi-dieu Maui dans leur voyage épique et audacieux vers des territoires inexplorés pour rendre le cœur volé de Te Fiti.

Voyagez aux côtés d’Anna et Elsa dans leur quête pour protéger le royaume d’Arendelle.

Plongez "sous l’océan" et testez le pouvoir du véritable amour avec La Petite Sirène.

Rêvez en grand avec Raiponce qui ose explorer le monde et découvrez Belle qui apprivoise la redoutable Bête.

Le courage, la détermination et le cœur font tous partie du héros qui est en vous !

Le spectacle annonce deux représentations ayant toutes lieu à La Halle Tony Garnier !

- Samedi 26 mars à 14h et 17h30

- Dimanche 27 mars à 10h15 et 14h00

Vous pouvez réserver vos places ici !