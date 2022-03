Festives et mémorables, les soirées Disco du Docks 40 vous donnent rendez-vous !

Laissez-vous gagner par le meilleur du disco

Boules à facettes et tubes des années 70 et 80 sont à l'honneur tous les jeudis au Docks 40 pour des soirées enflammées, 100% disco ! Pour le plus grand plaisir des nostalgiques, et des amateurs de disco, vous pourrez retrouver tous les hits qui ont fait la popularité du genre et vous déchaînez sur le dancefloor dès 23h !

De Donna Summer à Boney M en passant par les Bee Gees, Kool & The Gang ou encore ABBA, les tubes des plus grands artistes disco de tous les temps sont à retrouver au Docks 40 tous les jeudis pour les soirées Disco ! Vibrez au rythme des hits disco revisités par le DJ résident en dégustant votre cocktail préféré dans le nouveau décor du Docks 40 au coeur du quartier Confluence. Rendez-vous ce jeudi 24 mars pour la soirée Disco Kitsch !

Infos et réservations : 04 78 40 40 40 et Docks40.com.

N'hésitez pas à réserver votre table pour le restaurant !