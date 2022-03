Découvrez le classement des meilleurs lycées dans le Rhône !

Le ministère de l’Éducation Nationale lève le voile ce mercredi sur le traditionnel classement annuel.

Le taux de réussite au bac, le taux de mentions ou encore le taux d’accès seconde-baccalauréat sont pris en compte dans la réalisation de ce palmarès particulièrement scruté par la communauté éducative.

La première place du classement des établissements publics généraux et technologiques est attribuée cette année au lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône qui affiche 100% de taux de réussite au bac et 70% de mentions sur 217 élèves présentés.

Le lycée Germaine Tillion de Sain-Bel, premier l’année dernière, prend la seconde place (100% de taux de réussite au bac et 83% de mentions sur un effectif de 215 élèves). L’établissement est suivi du lycée François Rabelais de Dardilly (100% de taux de réussite et 74% de mentions sur 61 effectifs présentés) et du lycée La Martinière Monplaisir dans le 8e arrondissement de Lyon (99% de taux de réussite au bac et 66% de mentions sur un effectif de 403 élèves). Le Top 5 est complété par le lycée Louis Armand de Villefranche-sur-Saône (99% de taux de réussite au bac et 72% de mentions sur 415 élèves présentés).

Au niveau du privé, pas de changement en tête du classement de nouveau dominé par le lycée Al-Kindi de Décines Charpieu (100% de taux de réussite au bac et 84% de mentions sur 43 effectifs). L’établissement s’impose devant le lycée privé ORT dans le 8e arrondissement (100% de taux de réussite au bac et 68% de mentions sur 28 effectifs), Notre-Dame à Villefranche-sur-Saône (100% de taux de réussite au bac et 68% de mentions sur 91 effectifs), Sainte-Marie Lyon dans le 5e arrondissement (100% de taux de réussite au bac et 77% de mentions sur 494 effectifs) et Saint-Thomas-d’Aquin Véritas à Oullins (100% de taux de réussite au bac et 93% de mentions sur 278 effectifs).

Du côté des lycées professionnels, François Rabelais à Dardilly dans le public et le lycée privé ORT dans le 8e arrondissement obtiennent les premières places avec des taux respectifs de réussite au bac de 94% et 100%.