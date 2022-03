Que faire à Lyon ce week-end du 19 et 20 mars ?

Radio Espace vous dévoile la liste de ses bons plans !

Un grand salon ludique pour les enfants s’installe à Eurexpo pendant deux jours !



Ce week-end, le salon KidExpo Lyon ouvre ses portes aux enfants et familles.

L’événement mettra en avant toutes les nouveautés destinées aux enfants et aux parents à travers des expériences à la fois ludiques, pédagogiques et amusantes. Autrement dit, l'événement idéal pour une sortie avec votre petite tribu.

Ce sera également la possibilité de tester PockyBall, le jeu sportif permettant d'améliorer la motricité, la concentration et la dextérité des enfants !



EUREXPO LYON

Bd de l'Europe

69680 Chassieu



Une journée de visites gratuites au coeur de Lyon

Samedi 19 mars, ONLYLYON Tourisme et ses partenaires du site Visiter Lyon vous proposent de (re)découvrir la capitale des Gaules au rythme de différentes visites durant toute une journée. Cerise sur le gâteau, c'est entièrement gratuit !

Celles et ceux souhaitant rester actifs, vous aurez l’occasion de profiter de ces visites à vélo électrique, ou même segway. Si vous préférez vous laisser porter, vous aurez également la possibilité d'opter pour une croisière, une balade en bus ou encore le tramway.

Vous pensez connaître Lyon comme votre poche ? Vous avez envie de connaître tous les secrets de Lyon ? Profitez de cette occasion unique pour suivre une visite guidée ! Les guides d’ONLYLYON Tourisme et de ses partenaires n’attendent que vous pour partager leurs connaissances et anecdotes. À vous de faire votre choix parmi plus de 10 thèmes de visites !

Cette session inédite comportera des nouveautés comme :

- La découverte d'un mâchon traditionnel au Poêlon d'Or,

- Un quiz historique et décalé dans le Vieux-Lyon avec Cybèle,

- Une visite guidée ludique pour petits et grands à la (re)découverte du Grand Hôtel-Dieu avec Ludilyon,

- La découverte des spécialités lyonnaises et de la région le temps d'une balade gourmande avec Praline et Rosette,

- La découverte du quartier des Terreaux en 1h,

- Et beaucoup d'autres surprises vous attendent !

Si vous souhaitez bénéficier de l'offre, il vous suffit de réserver en ligne

La Foire de Lyon : Le rendez-vous incontournable des lyonnais !



Après deux années consécutives d'annulation, La Foire de Lyon est de retour, du 18 au 26 mars. C'est l'édition des retrouvailles pour cet événement phare qui regroupe un peu moins de 700 exposants dans les allées d'Eurexpo. Vous retrouverez des stands d'ameublement, de décoration, d'habitat, de cuisine et bain, de jardin, de piscine, d’électroménager, de multimédia, de mode, de beauté, de sport, de loisirs, de mobilités, mais aussi de gastronomie et de restauration.

Cette année, c'est la thématique "autour du monde" qui rythmera l'événement, permettant de s'évader et de s'ouvrir à de nouveaux horizons tout en restant à Lyon ! Un événement qui ravira petits et grands !

Vous pouvez découvrir l'intégralité du programme de La Foire de Lyon ici.



EUREXPO

Bd de l'Europe

69680 Chassieu

Un grand Pop Up vintage débarque dans le premier arrondissement !

Pour fêter l'arrivée du printemps, Les Placards de Colette organisent un Pop Up ce samedi 19 mars aux Bomp.

De 10h à 19h, vous aurez la possibilité de venir chiner des nouvelles pièces qui viendront renouveler, compléter, étoffer votre garde-robe !

Pour l’occasion, vous retrouverez également une sélection printanière pleine de couleurs datant des années 60 à 2000 !

C'est l'événement idéal pour tous les amateurs de seconde main qui aiment consommer responsable tout en découvrant des pièces uniques.



1, place Croix-Paquet

Lyon 1