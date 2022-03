Lyon - L’Auditorium-Orchestre National classé parmi les plus belles salles de concert en Europe

La salle intègre ainsi le très prestigieux European Concert Hall Organisation (ECHO)

Le rayonnement culturel lyonnais ne cesse de s'imposer ! Après avoir décroché les titres de destination urbaine européenne la plus attractive, Lyon peut se vanter de voir l'un de ses édifices intégrer l'ECHO cette année : l'Auditorium-Orchestre national. Pour rappel, l'ECHO est un groupe de salles de concert européennes qui oeuvrent ensemble pour proposer des spectacles toujours plus qualitatifs.

Au total, ce sont 23 des plus grandes et belles salles européennes qui font partie de ce groupe qui compte désormais notre bel Auditorium-Orchestre national ! Seules deux salles françaises, le Théâtre des Champs-Élysées et la Cité de la Musique Philharmonie faisaient partie de ce réseau sélect avant l'arrivée de la salle lyonnaise.

La directrice de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon, Aline Sam-Giao, a montré sa reconnaissance et sa fierté face à cette nouvelle position qui promet un avenir radieux pour la culture à Lyon :

Rejoindre ECHO est une vraie fierté car c’est une reconnaissance de la place de l'AO sur la scène musicale européenne et du travail des équipes qui l’ont amené à cet endroit.

Cette consécration place une nouvelle fois Lyon au coeur de la scène culturelle européenne.