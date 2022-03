Lyon : une manifestation pour la défense du pouvoir d'achat ce jeudi

Les organisations syndicales appellent à une nouvelle journée de grèves et de manifestations pour l’augmentation des salaires et des pensions.

Le rendez-vous est donné à 11h30 place Jean Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon. La mobilisation se terminera dans le 1er arrondissement aux Cordeliers, devant le Palais de la Bourse.

Les syndicats qui appellent à cette journée d’action, à savoir la CGT, CNT, CNT SO, FSU, Solidaire Rhône et l’UNEF, demandent une revalorisation "immédiate" de l’ensemble des salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique.

Une augmentation des bourses pour les étudiants, des pensions des retraités ainsi qu’une hausse du SMIC et du pouvoir d’achat sont également exigées.

"L’enjeu majeur est de combattre la stagnation des salaires plus que d’agir sporadiquement sur l’évolution des prix", ont déclaré les collectifs dans un communiqué.