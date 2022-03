Ligue Europa : l'OL veut voir les quarts de finale

Après la claque reçue contre Rennes dimanche, l'OL va devoir afficher un meilleur visage ce jeudi face à Porto à l'occasion du 8e de finale retour d'Europa League.

Et pour Peter Bosz, "le match le plus important, c'est toujours celui qui vient". Alors pas question de ressasser le cauchemar rennais, "maintenant, on pense à Porto", a expliqué l'entraineur lyonnais en conférence de presse d'avant-match.

Reste à savoir quel sera l'accueil des supporters pour les Lyonnais qui ont été copieusement hués dimanche soir. "Le groupe a besoin d'eux et j'espère vraiment qu'ils seront derrière nous contre Porto", a souligné Peter Bosz.

Coup d'envoi à 21h au Groupama Stadium.