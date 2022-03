Ouverture de la billetterie des Nuits de Fourvière ce mardi !

Le rendez-vous est donné à la mi-journée.

Après la programmation, place à la billetterie. La préparation des Nuits de Fourvière se poursuit. Les futurs spectateurs pourront trouver leur bonheur à partir de midi ce mardi soit sur le site internet de l’évènement, par téléphone au 04 72 32 00 00 ou en se rendant à l’office de tourisme de la place Bellecour.

L’édition 2022 des Nuits de Fourvière se déroulera du 2 juin au 30 juillet avec 173 représentations et 59 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra ou encore cirque.

Parmi les artistes à l’affiche, il sera possible d’aller applaudir Nick Cave & The Bad Seeds (6 et 7 juin), Thom Yorke et Jonny Greenwood (8 juin), Deftones (9 juin), Phoenix (10 juin), Mathieu Chédid (20, 21 et 22 juin), Patti Smith (23 juin), Julien Clerc (27 juin), Calogero (28 juin), Dutronc & Dutronc (29 juin), Juliette Armanet (30 juin et 4 juillet), Gaël Faye (7 juillet), Diana Krall (19 juillet), Marcus Miller (24 juillet) et Agnes Obel (25 juillet).