Lyon - Les Rolling Stones dévoilent la date de leur concert au Groupama Stadium !

60 ans de carrière, ça se fête !

Après avoir dévoilé un teaser énigmatique vendredi dernier, les Rolling Stones ont (enfin) officialisé la date de leur concert lyonnais qui ne sera pas le seul concert du groupe en France contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps.

Les légendes du rock passeront ainsi par le Groupama Stadium de Lyon le 19 juillet et par l’Hippodrome de Longchamp à Paris, le 23 juillet prochain ! Pour rappel, le dernier passage du groupe en France remonte à 2018 lorsque les interprètes de Gimme Shelter étaient montés sur la scène du Vélodrome de Marseille, 4 ans d'absence qui s'apprêtent à prendre fin.

Pour célébrer leurs 60 ans de carrière et remercier leurs fans pour ces décennies explosives, les Stones ont préparé un condensé de rock et reprendront sur scène leurs plus grands succès avec l'énergie et la fougue que nous leur connaissons ! Au total, ce sont 14 concerts européens répartis dans 10 pays qui ont été annoncés dans le cadre de la tournée anniversaire sobrement baptisée Sixty.

En ce qui concerne les prix des billets du concert lyonnais, les tarifs s'étendent de 56€ à 342€, il y en aura donc pour toutes les bourses ! Ce jeudi 17 mars, entre 10h et 18h, Live Nation mettra en vente les premières places avant l'ouverture de la billeterie officielle prévue pour le vendredi 18 mars dès 10h.