Covid-19 : quels changements ce lundi avec la nouvelle phase d’allègement ?

Les masques tombent ce lundi à Lyon et dans toute la France.

Le 4 mars dernier, le Premier Ministre Jean Castex avait annoncé sur TF1 la prochaine série d’allègement des mesures sanitaires, alors que la 5e vague de Covid est en net reflux partout en France.

Le temps est donc venu pour les habitants de l’Hexagone et de Lyon de tomber le masque presque partout. Ce lundi, le port du masque ne sera plus exigé en entreprise, dans les écoles ou encore dans les magasins par exemple. Il ne sera obligatoire que dans les transports en commun et dans les établissements de santé.

Le pass vaccinal est également “suspendu” ce lundi, plus de deux mois après son adoption mouvementée. Les EHPAD restent la seule exception où le pass sanitaire sera toujours appliqué.