Lourde défaite de l'OL contre Rennes (2-4)

Un goût de revanche animait la 28e journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi.

En recevant le Rennes de Bruno Genesio au Groupama Stadium, Lyon avait non seulement l’occasion de vaincre ses vieux démons après la défaite à l'aller (4-1) mais surtout de remonter à la 5e place du championnat.

Sauf que les Bretons avaient décidément la recette pour faire déjouer les Rhodaniens.

L’ouverture du score venait à nouveau sur une erreur de Thiago Mendès. Le milieu reconverti défenseur central manquait sa tête à la 10e minute et laissait Benjamin Bourigeaud filer au but. Le Rennais glissait son ballon sous Anthony Lopes (0-1).

Assommé, l’OL encaissait un second but dans la foulée. Un corner était frappé à la 13e minute. Mal dégagé, le ballon arrivait sur Baptiste Santamaria qui voyait sa reprise contrée par Lucas Paqueta et prendre Lopes à contre-pied (0-2).

Contre le cours du jeu, Rennes inscrivait même un 3e but juste avant la mi-temps. Lovro Majer profitait d’une mauvaise relance du gardien lyonnais (0-3).

Malgré deux changements au retour des vestiaires, Lyon sombrait à la 49e minute avec un 4e but rennais. Il était signé Martin Terrier. L’ancien joueur de l’OL se jouait de Malo Gusto pour tromper Lopes (0-4).

Comme au match aller, Lyon inscrivait un petit but de consolation. A la 58e, Karl Toko-Ekambi marquait d’une jolie tête lobée, prolongée dans les cages par Traoré contre-son-camp (1-4).

La timide remontée se poursuivait à la 80 minute. Alfred Gomis sortait les deux poings en avant dans le dos de Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais se chargeait de transformer le penalty (2-4). Score final.

Prochain match ce jeudi avec la réception de Porto en 8e de finale retour de Ligue Europa.