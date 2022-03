Guerre en Ukraine : un "match des héros" à Lyon en mai

La deuxième édition du Match des Héros de l'UNICEF va être organisée au Groupama Stadium le 10 mai prochain.

Les légendes de l'Unicef et de l'OL se retrouveront dans l'antre de l'Olympique lyonnais pour un match solidaire pour collecter des dons pour les enfants et leurs familles en Ukraine.

Cette rencontre opposera la Team OL Légendes, représentée par les capitaines emblématiques Sonny Anderson, Sidney Govou et Grégory Coupet, les milieux de terrain Michael Essien et Djila Diarra, les défenseurs brésiliens Cris et Claudio Caçapa mais aussi Tony Parker et le streamer Domingo, à la Team UNICEF, composée des champions du Monde 98 Christian Karembeu et Robert Pirès, l’ancienne gloire de la Juventus Turin Claudio Marchisio, de l'ancienne internationale française Laure Boulleau, les humoristes Paul Mirabel et Redouane Bougheraba, la joueuse de tennis Alizé Lim ou encore le chef Juan Arbelaez.

La première édition du match des héros en 2021 à Marseille avait permis de récolter plus de 400 000 euros pour les enfants en Côte d'Ivoire.

La billetterie est déjà ouverte. Les places coûtent entre 10 et 60 euros. La majorité des fonds collectés, grâce à la vente des billets ainsi qu’aux dons effectués pendant l’événement, sera versée à UNICEF pour contribuer au financement des réponses humanitaires de l’urgence en Ukraine. L’autre partie des recettes issues de la billetterie sera affectée aux actions d’OL Fondation pour l’éducation des enfants.