Lost Frequencies annonce un concert exceptionnel à Lyon !

Rendez-vous au mois de novembre

L'automne risque d'être plus chaud que d'habitude à Lyon avec la venue du DJ et producteur belge Lost Frequencies ! L'artiste a dévoilé les dates de sa tournée internationale, dont le coup d'envoi sera donné le 6 octobre à San Francisco, et seules deux dates ont été annoncées en France, dont une à Lyon.

Le mercredi 2 novembre, le DJ compte bien enflammé la scène du Transbordeur avec un show explosif et intense qui saura séduire vos oreilles et vos yeux ! Auteur des tubes Are You With Me, Don't Leave Me Now ou encore Where Are You Now, Lost Frequencies est l'un des DJ les plus plébiscités de la scène électronique internationale et ne cesse d'enchaîner les succès.

Les places pour le concert lyonnais seront mises en vente dès ce vendredi 11 mars.

ANNONCE / Retrouvez Lost Frequencies pour deux dates en France ! Rendez-vous 2 novembre au Transbordeur à Lyon et le 3 novembre 2022 à l'Olympia à Paris ! Mise en vente des places le vendredi 11 mars à partir de 11h 👉 https://t.co/qdhYnU3iKy pic.twitter.com/GjKjUJWDCK — Live Nation France (@LivenationFR) March 8, 2022

