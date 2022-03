Ligue Europa : l'OL au Portugal pour y affronter le FC Porto

Les Lyonnais vont s'offrir une petite parenthèse européenne ce mercredi.

Les Lyonnais affrontent Porto à 18h45 pour le compte des 8e de finale aller d'Europa League.

Après une victoire appliquée à Lorient en championnat, les hommes de Peter Bosz vont devoir élever encore leur niveau de jeu, d'autant que les buts à l'extérieur ne comptent plus double : "Ca ne change rien pour nous. On est des compétiteurs et on va jouer ces deux matchs pour gagner comme si c'était une finale", a assuré Moussa Dembélé en conférence de presse d'avant-match.

Une victoire permettrait aux Gones d'aborder plus sereinement le match retour prévu jeudi prochain à domicile mais surtout de préparer au mieux la réception de Rennes dimanche au Groupama Stadium.