Rendez-vous le 5 mai prochain

Si vous êtes fan de karaoké et que vous êtes incollable sur Grease, voilà un évènement qui devrait vous intéresser ! Le jeudi 5 mai, le Pathé Bellecour organise un ciné-karaoké géant avec une projection du film culte mettant en scène John Travolta et Olivia Newton-John.

Organisée par l'Écran Pop, la soirée s'annonce festive : vous pourrez revisiter les plus grands tubes du film, du cultissime You're the One That I Want à Sandy en passant par Summer Nights, avec vos amis, votre famille ou votre chéri(e), le tout en dansant et en portant une tenue inspirée des années 50 puisqu'un grand concours du meilleur costume est également au programme.

D'autres cinéma-karaoké seront organisés dans le courant de l'année, des projections animées qui mettent en lumière les films musicaux cultes.

Réservez vos places pour Grease juste ici !