Nuits de Fourvière : la programmation est désormais connue !

L’évènement se déroulera du 2 juin au 30 juillet à Lyon.

La programmation des Nuits de Fourvière est désormais connue. Les noms des artistes présents et des différents spectacles ont été dévoilés ce mardi matin par les organisateurs.

Ce sont en tout 173 représentations et 59 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra ou encore cirque qui seront à découvrir du 2 juin au 30 juillet.

On le savait déjà, la Comédie-Française ouvrira cette édition 2022 des Nuits de Fourvière avec Le Tartuffe ou l’Hypocrite, la version initiale et interdite de la pièce de Molière mise en scène par Ivo van Hove.

Parmi les artistes à l’affiche, il sera possible d’aller applaudir Nick Cave & The Bad Seeds (6 et 7 juin), Thom Yorke et Jonny Greenwood (8 juin), Deftones (9 juin), Phoneix (10 juin), Mathieu Chédid (20, 21 et 22 juin), Patti Smith (23 juin), Julien Clerc (27 juin), Calogero (28 juin), Dutronc & Dutronc (29 juin), Juliette Armanet (30 juin et 4 juillet), Gaël Faye (7 juillet), Diana Krall (19 juillet), Marcus Miller (24 juillet) et Agnes Obel (25 juillet).