Orange va couper son réseau 2G dans le Rhône le 20 octobre : un drame pour les utilisateurs de vieux téléphones

Par La rédaction

Orange cessera d’exploiter son réseau 2G dans le Rhône à partir du 20 octobre 2026. Les particuliers comme les entreprises devront remplacer les téléphones, alarmes, terminaux de paiement ou objets connectés qui ne fonctionnent pas avec la 4G ou la 5G.

Les derniers équipements dépendant exclusivement de la 2G ne fonctionneront bientôt plus sur le réseau Orange dans le Rhône.

L’opérateur a fixé au 20 octobre la fermeture définitive de cette technologie dans le département. Cette étape s’inscrit dans un programme national engagé depuis le 31 mars dans plusieurs territoires du Sud-Ouest.

Les clients concernés doivent donc anticiper la coupure et vérifier dès maintenant la compatibilité de leur matériel.

Les mobiles limités à la 2G ne pourront plus passer d’appels ni utiliser les services de l’opérateur après cette date. Leurs propriétaires devront choisir un appareil compatible avec la 4G ou la 5G.

Orange affirme avoir lancé des campagnes d’information pour identifier et prévenir les usagers concernés. L’opérateur propose notamment des modèles à touches ou à clapet pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser de smartphone.

Un bonus de reprise de 50 euros est également annoncé sur certains appareils, à condition de rapporter un ancien téléphone 2G en boutique.

Alarmes et terminaux de paiement également concernés

La fermeture du réseau pourrait avoir des conséquences plus discrètes pour les professionnels. De nombreux équipements utilisent encore une carte SIM 2G pour transmettre des données.

Les entreprises sont invitées à contrôler leurs alarmes, leurs dispositifs de télésurveillance, leurs terminaux de paiement et leurs différents objets connectés. Une migration vers une solution plus récente pourra nécessiter le remplacement du matériel ou une intervention technique.

Orange prévoit un accompagnement spécifique pour ces clients professionnels.

L’arrêt de la 2G permettra à Orange de réaffecter les fréquences libérées à ses réseaux plus récents. L’opérateur espère ainsi améliorer leur couverture, leurs performances et leur sécurité, tout en réduisant le nombre d’infrastructures à maintenir.

La mesure ne concerne que le réseau exploité par Orange. Les calendriers de fermeture des autres opérateurs peuvent être différents.