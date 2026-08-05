Le Tour de France Femmes arrive dans le Rhône pour une étape décisive dans le Beaujolais

Par La rédaction

Le peloton du Tour de France Femmes reliera Mâcon à Belleville-en-Beaujolais ce mercredi 5 août. Le mont Brouilly et le col de Duriez pourraient provoquer une première sélection parmi les prétendantes à la victoire finale.

Le Tour de France Femmes fait son unique passage dans le Rhône ce mercredi. Après un départ de Mâcon peu avant 14 heures, les coureuses devront parcourir 140 kilomètres pour rejoindre Belleville-en-Beaujolais, où l’arrivée est attendue autour de 17h40.

Le profil de cette 5e étape pourrait offrir un terrain idéal aux attaques. Les routes vallonnées du Beaujolais conduiront notamment le peloton vers le col de Duriez, à Juliénas, puis le mont Brouilly à quelques kilomètres de l’arrivée.

Ces deux difficultés pourraient permettre aux favorites de se départager avant le sprint final à Belleville.

La Suissesse Marlen Reusser abordera l’étape en tête du classement général. La veille, la coureuse de Movistar a dominé le contre-la-montre disputé en Côte-d’Or.

Elle avait devancé Lieke Nooijen de quatre secondes et Demi Vollering de 18 secondes. Troisième de l’étape, la Néerlandaise reste idéalement placée dans la course au maillot jaune avant l’arrivée finale à Nice.

Pauline Ferrand-Prévôt devra en revanche tenter de se relancer. Seulement 34e du contre-la-montre, à 2 minutes et 13 secondes de Reusser, la Française a quitté le top 10 du classement général.

Après Belleville-en-Beaujolais, le Tour quittera le Rhône. La 6e étape partira jeudi de Montbrison, dans la Loire, en direction de Tournon-sur-Rhône, en Ardèche.