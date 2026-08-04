L’OL se saborde à Prague et devra renverser la situation au retour

Par La rédaction

Trop prudent et longtemps sans idées, Lyon s’est incliné 2-1 sur la pelouse du Sparta Prague pour son entrée en Ligue des champions. Corentin Tolisso a manqué le penalty qui aurait pu changer le cours du match.

L’Olympique Lyonnais voulait lancer sa saison européenne avec prudence. Il a surtout donné au Sparta Prague les moyens de prendre confiance.

Pour ce tour préliminaire aller de Ligue des champions, Paulo Fonseca avait choisi de densifier son équipe, avec Tanner Tessmann en défense centrale, aucun véritable ailier et Loïs Openda isolé à la pointe de l’attaque. Une formule qui a rapidement enfermé l’OL dans son camp.

Sans solution dans la construction, les Lyonnais ont multiplié les longs ballons vers leur nouvel attaquant, rarement trouvé dans de bonnes conditions. Prague a installé sa domination et cru ouvrir le score dès la 19e minute, avant que le but de Jonatan Braut Brunes ne soit annulé pour hors-jeu.

Un avantage lyonnais presque inespéré

Lyon a attendu les dernières minutes de la première période pour enfin menacer son adversaire. Lancé en profondeur, Loïs Openda a d’abord buté sur le gardien tchèque.

Puis l’OL a bénéficié d’un sérieux coup de pouce juste avant la pause. Sur un centre d’Abner, Martin Suchomel a détourné le ballon dans ses propres filets, offrant l’ouverture du score aux visiteurs contre le cours du jeu.

Cet avantage n’a pas suffi à modifier le scénario. Toujours aussi entreprenant, le Sparta a égalisé à la 63e minute grâce à une frappe puissante de Matej Rynes.

Tolisso manque le tournant du match

Deux minutes plus tard, Lyon a pourtant eu l’occasion de reprendre la main. Loïs Openda a obtenu un penalty, mais Corentin Tolisso a envoyé sa tentative au-dessus de la cage.

Le Sparta a immédiatement puni cette maladresse. À la 69e minute, John Mercado, oublié par la défense lyonnaise sur un centre venu de la gauche, a placé une tête victorieuse pour donner l’avantage aux siens.

Paulo Fonseca n’a lancé Ernest Nuamah et Malick Fofana que dans le dernier quart d’heure. Le premier s’est rapidement montré dangereux, sans parvenir à réparer une prestation lyonnaise beaucoup trop timide.

Battue 2-1, l’équipe rhodanienne conserve toutes ses chances de qualification, mais devra afficher un tout autre visage mardi prochain au Groupama Stadium. Un nouveau faux pas compromettrait déjà sérieusement le début de saison.