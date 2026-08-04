À Lyon, le musée des Beaux-Arts devient un refuge gratuit contre la canicule

Par La rédaction

À partir de ce mercredi 5 août, chacun pourra accéder gratuitement aux collections du musée des Beaux-Arts de Lyon. La mesure restera en place tant que le Rhône sera placé en vigilance orange canicule.

Chercher un peu de fraîcheur au milieu des œuvres d’art : ce sera de nouveau possible gratuitement dès mercredi à Lyon.

Face au retour des fortes chaleurs, la Ville réactive son dispositif au musée des Beaux-Arts, place des Terreaux.

L’entrée aux collections permanentes sera offerte à l’ensemble des visiteurs pendant toute la durée de la vigilance orange canicule dans le Rhône.

Une parenthèse climatisée en plein centre-ville

Grâce à ses salles climatisées, l’établissement doit servir à la fois de lieu culturel et d’espace de répit pour les habitants comme pour les touristes confrontés aux températures élevées.

Cette initiative s’inscrit dans le programme municipal "Objectif Fraîcheur", qui recense plusieurs lieux accessibles pour se protéger de la chaleur.

La gratuité concernera l’accès au musée, mais pas les animations proposées en supplément. Les visites guidées, ateliers et autres activités programmées resteront donc payants.