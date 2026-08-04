JO 2030 : Oullins-Pierre-Bénite décroche le village des athlètes des épreuves de glace

Par La rédaction

Le quartier de la Saulaie accueillera le village olympique et paralympique des disciplines de glace des Jeux Alpes 2030. Une décision qui conforte ce vaste projet de renouvellement urbain et écarte les deux autres sites candidats.

Les Jeux Alpes 2030 auront bien leur camp de base dans la métropole lyonnaise. Réuni ce lundi, le comité d'organisation a retenu le site de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite, pour accueillir le village des athlètes engagés dans les épreuves de glace.

Cette implantation résulte d'une sélection menée avec la Solideo et la Métropole de Lyon. Trois dossiers étaient en concurrence.

Les candidatures ont été départagées sur plusieurs critères : faisabilité, calendrier, qualité du projet urbain, intégration environnementale et capacité à laisser un héritage après les Jeux.

Le projet de la Saulaie s'est imposé grâce à l'avancement de son opération d'aménagement, déjà engagée, un atout jugé déterminant pour respecter les délais imposés par l'événement. Le choix a ensuite été validé à l'unanimité par l'assemblée générale du comité d'organisation.

Les sportifs logeront au sud de Lyon

Le village sera destiné aux athlètes qui participeront aux compétitions de glace organisées dans l'agglomération lyonnaise.

Les épreuves se dérouleront entre l'Arena de Décines-Charpieu, Eurexpo à Chassieu et la Halle Tony-Garnier. Les patinoires Charlemagne et Baraban serviront de sites d'entraînement.

L'ensemble des installations devra également répondre aux exigences d'accessibilité pour les sportifs paralympiques.

Les collectivités voient dans cette désignation un levier pour accélérer la métamorphose du quartier de la Saulaie, appelé à poursuivre son développement bien après 2030.

Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, estime que cette décision constitue "une formidable reconnaissance" pour la commune et un accélérateur du projet urbain déjà engagé.

Le président du comité d'organisation, Edgar Grospiron, considère pour sa part que cette étape fait entrer un peu plus les Jeux Alpes 2030 dans leur phase concrète.