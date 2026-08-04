Ligue des champions : un OL diminué face au Sparta Prague pour lancer sa saison

Par La rédaction

La saison lyonnaise débute ce mardi soir en République tchèque, avec un premier rendez-vous capital face au Sparta Prague. Privé de plusieurs cadres, l’OL devra éviter le faux pas pour préserver ses chances de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pas de tour de chauffe pour l’Olympique Lyonnais. Avant même la reprise de la Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca disputent déjà une rencontre susceptible de peser lourd sur leur saison.

Ce mardi 4 août à 20h, l’OL affronte le Sparta Prague lors du match aller de son tour préliminaire de Ligue des champions. Une première étape avant un éventuel parcours de quatre rencontres pour atteindre la phase principale, avec l’enjeu sportif et financier que représente une qualification.

Lyon se présente en République tchèque avec un effectif diminué. Moussa Niakhaté, Pavel Sulc et Mads Bidstrup figurent notamment parmi les joueurs restés dans le Rhône, en raison de blessures ou de suspensions.

À l’inverse, Loïs Openda a immédiatement été intégré au groupe. Tout juste arrivé de la Juventus Turin, l’attaquant accompagne ses nouveaux partenaires à Prague et pourrait déjà être sollicité.

Cette entrée en matière doit aussi permettre à l’OL de dissiper les doutes nés pendant la préparation. Les Lyonnais restent notamment sur une lourde défaite face au Betis Séville.

Fonseca veut voir une équipe consciente de l’enjeu

À la veille du match, Paulo Fonseca a assuré que son groupe était prêt à basculer dans la compétition.

"Tout le monde a saisi l’importance de ce match", a expliqué le technicien portugais, qui s’attend à affronter une équipe habituée aux rendez-vous européens. Il appelle ses joueurs à croire pleinement en leurs chances et à ne rien économiser dans cette double confrontation.

Le gardien Dominik Greif a tenu le même discours : "Nous sommes prêts à relever le défi".

L’une des principales menaces tchèques sera bien connue du staff rhodanien. Prêté à l’OL la saison dernière, Adam Karabec évoluera derrière l’attaquant dans le dispositif du Sparta.

Son passage à Lyon n’avait pas laissé un souvenir impérissable, mais le milieu offensif a retrouvé une place centrale depuis son retour à Prague. Paulo Fonseca le considère même comme le joueur le plus dangereux de l’équipe adverse.

Libéré dans ses déplacements et en confiance, Karabec possède aussi une connaissance précise du fonctionnement lyonnais. "Je comprends qu’il ait donné des indications sur notre jeu à son entraîneur", a reconnu le coach de l’OL.

Le coup d’envoi sera donné à 20h à l’epet Arena. La rencontre sera diffusée sur Canal+.