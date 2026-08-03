Lyon et Villeurbanne : les Journées du patrimoine 2026 ouvriront des portes rarement accessibles

Par La rédaction

Du 18 au 20 septembre, la métropole lyonnaise dévoilera ses ateliers, bâtiments historiques et lieux de création. Cette 43e édition sera placée sous le signe de la photographie, avec plusieurs nouveautés dont l’ouverture du château du Vivier à Écully.

Passer derrière les rayonnages de la bibliothèque de la Part-Dieu, entrer dans le siège régional du ministère de la Culture ou découvrir un château habituellement occupé par une école de gastronomie : les Journées européennes du patrimoine offriront une nouvelle fois des accès inhabituels à Lyon et dans le Rhône.

Le grand public est attendu les samedi 19 et dimanche 20 septembre. La veille, les scolaires pourront participer à l’opération Levez les yeux !.

Le château du Vivier ouvre pour la première fois

À Écully, le château du Vivier fera ses débuts dans la programmation. Le bâtiment, aujourd’hui occupé par l’Institut Lyfe, anciennement Institut Paul Bocuse, sera présenté lors de visites menées par des salariés et des étudiants.

Le public pourra découvrir l’histoire de cette demeure devenue un lieu de formation aux métiers de la cuisine, de l’hôtellerie et de la restauration. La réservation est vivement conseillée.

Les secrets des livres anciens à la Part-Dieu

La Bibliothèque municipale de Lyon ouvrira de son côté son atelier de reliure et de restauration.

La visite "Le livre dans tous ses états" montrera comment les professionnels sauvent des ouvrages abîmés par le temps, l’humidité, les transports ou de mauvaises conditions de stockage. Les visiteurs pourront observer les outils, les matériaux et les gestes employés pour prolonger la vie des collections.

Le Grenier d’Abondance transformé en lieu d’animations

Quai Saint-Vincent, le Grenier d’Abondance accueillera des visites libres et guidées de ses espaces, aujourd’hui occupés par la Direction régionale des affaires culturelles.

Le programme comprendra un musée numérique, des expériences en réalité virtuelle et une exposition sur l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais. Une mallette pédagogique permettra également de découvrir les techniques utilisées lors de la restauration de Notre-Dame de Paris.

Des professionnelles des métiers d’art seront présentes le samedi. Le dimanche, la compagnie Excalibur proposera des initiations à la taille de pierre, à l’écriture et aux arts textiles, dans une ambiance médiévale.

Deux siècles de photographie au cœur de l’édition

Le thème national célèbrera le bicentenaire de l’invention de la photographie. À Villeurbanne, le Théâtre national populaire racontera notamment l’histoire du quartier des Gratte-Ciel à travers plusieurs fonds d’images.

L’exposition suivra la naissance du quartier, ses transformations architecturales et la manière dont ses habitants se le sont approprié au fil des décennies.

Cette édition s’inscrira aussi dans le thème européen "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer", consacré à la protection des monuments, des archives et des savoir-faire menacés.

Des vitraux aux Subsistances pour les familles

Les plus jeunes auront également leur propre programme. À L’Arbresle, les enfants de 8 à 12 ans pourront fabriquer un vitrail en papier et découvrir le travail des maîtres verriers.

Aux Subsistances, les familles retrouveront Arcadia, l’œuvre évolutive de l’artiste et architecte syrien Khaled Alwarea. Constituée de bois et de métal, cette installation est appelée à changer avec les saisons et les usages jusqu’en 2027.

Le programme doit encore s’étoffer d’ici septembre. En 2025, le Rhône avait proposé 309 rendez-vous, tandis que l’ensemble de l’Auvergne-Rhône-Alpes avait recensé près de 3 000 événements répartis sur plus de 2 000 sites.