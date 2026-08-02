Lyon : un homme se noie après avoir plongé dans le Rhône pour récupérer un ballon

Par La rédaction

La victime tentait de récupérer un ballon tombé dans le fleuve, dans la nuit de samedi à dimanche, près du pont de la Guillotière. Les secours n’ont pas réussi à la réanimer.

Un homme de 27 ans a perdu la vie dans le Rhône ce dimanche 2 août, au terme d’une intervention menée en pleine nuit dans le centre de Lyon.

Peu avant 2 heures, le jeune homme participait à une partie de football à proximité du fleuve. Lorsque le ballon est tombé à l’eau, il a plongé pour tenter de le ramener sur la berge.

Emporté par le courant, il n’a pas réussi à ressortir du Rhône et a disparu sous la surface.

Les sapeurs-pompiers ont concentré leurs recherches près du quai du Docteur-Gailleton, dans le 2e arrondissement, à hauteur du pont de la Guillotière.

Le corps du jeune homme a finalement été retrouvé. Il se trouvait en arrêt cardiorespiratoire lors de sa prise en charge. Les manœuvres de réanimation sont restées sans effet et son décès a été prononcé sur place.

Les circonstances précises du drame doivent désormais être établies.