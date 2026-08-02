OL : Felix Bacher arrive d’Estoril pour renforcer la défense lyonnaise

Par La rédaction

Le défenseur central autrichien de 25 ans Felix Bacher s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2031. Le transfert est estimé à 4,3 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 800 000 euros de bonus.

L’Olympique Lyonnais tient un nouveau renfort défensif. Le club a officialisé ce dimanche la signature de Felix Bacher, en provenance du GD Estoril Praia.

Le joueur de 25 ans a paraphé un contrat de cinq saisons, jusqu’au 30 juin 2031. L’OL versera 4,3 millions d’euros au club portugais, hors bonus. L’opération pourrait atteindre 5,1 millions d’euros, tandis qu’Estoril conservera 12,5 % sur une éventuelle plus-value à la revente.

Du haut de son 1,90 m, Felix Bacher peut évoluer dans l’axe droit comme dans l’axe gauche de la défense. Il sort d’une saison complète avec Estoril, dont il a disputé l’intégralité des rencontres de championnat.

Arrivé au Portugal durant l’été 2024, l’ancien international autrichien U20 a joué 58 matchs et inscrit quatre buts sous les couleurs du club.

Avant cette expérience, le défenseur avait évolué dans son pays natal. Formé notamment au Wacker Innsbruck, il était passé par Fribourg avant de rejoindre le WSG Tirol en 2021. Il y avait totalisé 85 apparitions en trois saisons.

Présenté comme un défenseur puissant, athlétique et capable de participer à la construction du jeu, l’Autrichien affiche déjà ses ambitions.

"C’est un grand moment pour moi et pour ma famille. Je suis très reconnaissant de signer à l’Olympique Lyonnais", a-t-il réagi, avant d’ajouter : "J’aime être un leader pour l’équipe et me donner à 100 % sur le terrain".