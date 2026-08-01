Stationnement à Lyon : les prix gelés dans 13 parkings, principalement en Presqu’île

Par La rédaction

Les tarifs horaires et les abonnements de 13 parkings exploités par LPA Mobilités sont maintenus à leur niveau actuel à compter de ce samedi 1er août. La plupart des équipements concernés se trouvent en Presqu’île.

Les automobilistes qui stationnent dans le centre de Lyon ne verront pas les prix augmenter dans plusieurs parkings.

À partir de ce samedi 1er août, LPA Mobilités maintient les tarifs en vigueur dans 13 parcs de stationnement. Le gel concerne à la fois le paiement à l’heure et les abonnements.

La mesure a été décidée dans le cadre des orientations fixées par la Métropole de Lyon. Elle doit notamment préserver l’accessibilité de la Presqu’île pour les habitants, les salariés, les visiteurs et les clients des commerces.

Dix parkings en Presqu’île

Les parcs Bourse, Hôtel de Ville, République, Perrache, Terreaux, Célestins, Antonin-Poncet, Cordeliers, Saint-Antoine et Grolée sont concernés.

Les tarifs resteront également inchangés dans les parkings Saint-Jean et Saint-Georges, dans le 5e arrondissement, ainsi qu’au parc Morand, dans le 6e.

Aucune démarche n’est demandée aux usagers. Les abonnés conserveront automatiquement le même tarif lors du renouvellement de leur contrat.

La grille applicable à compter du 1er août 2026 sera disponible dans les parkings concernés, à la boutique LPA Mobilités de la place des Cordeliers et sur le site de l’opérateur.