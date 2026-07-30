L'OL termine sa préparation par une gifle face au Betis avant son rendez-vous européen

Par La rédaction

À quelques jours de son entrée en qualifications de la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais a subi une lourde défaite contre le Betis Séville (4-0). Une prestation inquiétante avant le déplacement à Prague.

Le dernier test avant l'Europe n'a rien d'un match référence.

En quête de certitudes avant le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais a été largement dominé par le Betis Séville ce mercredi. Les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés 4-0, laissant apparaître de nombreuses lacunes défensives à moins d'une semaine du déplacement chez le Sparta Prague.

Pour cette rencontre, l'entraîneur lyonnais avait pourtant aligné une équipe proche de celle qui pourrait débuter la saison, avec notamment Dominik Greif, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Tyler Morton et Corentin Tolisso.

Mais les Andalous ont rapidement pris le contrôle des débats. Très dangereux sur coups de pied arrêtés, ils ont ouvert le score grâce à Marc Bartra sur corner à la 24e minute, avant que Nelson Deossa ne fasse le break, également de la tête, juste avant la pause (44e).

Déjà mal embarqué, l'OL a complètement craqué après la mi-temps.

Deux erreurs défensives ont permis à Pablo García d'inscrire le troisième but sévillan à la 58e minute. Sans véritable réaction lyonnaise, le Betis a continué à maîtriser la rencontre jusqu'au quatrième but de Rodrigo Riquelme, inscrit à dix minutes du terme.

Ce revers laisse l'OL avec plus de questions que de réponses avant son premier rendez-vous officiel de la saison. Mardi prochain, les Lyonnais devront afficher un tout autre visage sur la pelouse du Sparta Prague s'ils veulent poursuivre leur route vers la phase de groupes de la Ligue des champions.