Mercato : l'OL officialise l'arrivée de Loïs Openda en prêt

Par La rédaction

Attendu depuis plusieurs jours, l'attaquant international belge Loïs Openda rejoint officiellement l'Olympique Lyonnais. Il est prêté par la Juventus Turin pour une saison avec l'objectif de renforcer le secteur offensif des Gones.

Cette fois, c'est officiel.

L'Olympique Lyonnais a annoncé ce mardi soir l'arrivée de Loïs Openda. L'attaquant international belge est prêté par la Juventus Turin dans le cadre d'un prêt payant de 3,5 millions d'euros.

À la recherche d'un véritable numéro 9 depuis plusieurs semaines, l'OL tient ainsi le renfort offensif souhaité avant le début de la saison.

Le club rhodanien souligne vouloir se montrer rapidement compétitif, alors qu'il disputera dès la semaine prochaine le 3e tour de qualification de la Ligue des champions face au Sparta Prague.

Loïs Openda retrouve un championnat qu'il connaît bien après son passage remarqué au RC Lens.

Dans un communiqué, l'attaquant s'est dit convaincu par le projet lyonnais.

"J'ai eu beaucoup de bons échos sur le club et la ville. J'ai énormément échangé avec le coach qui m'a expliqué sa philosophie de jeu et la manière dont il voulait m'utiliser. On était assez impatient tous les deux", a-t-il déclaré.

Le Belge a également indiqué avoir discuté avec ses compatriotes déjà présents dans l'effectif lyonnais et se réjouit de retrouver les terrains. "J'ai hâte de voir notre connexion sur le terrain. Je suis un amoureux du foot qui a envie de vite rejouer, de faire plaisir aux supporters et surtout de gagner", a-t-il ajouté.

Loïs Openda portera le numéro 17 sous les couleurs lyonnaises.