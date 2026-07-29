Trafic : le premier week-end d'août s'annonce noir sur les routes, Bison Futé lance l'alerte

Par La rédaction

Les automobilistes devront s'armer de patience ce week-end. Bison Futé prévoit des conditions de circulation particulièrement difficiles, avec un samedi classé noir dans toute la France dans le sens des départs.

Les vacances d'été vont atteindre leur pic ce week-end.

À l'occasion du premier week-end d'août, Bison Futé prévoit une circulation très difficile sur l'ensemble du territoire. Le samedi 1er août sera notamment classé noir au niveau national dans le sens des départs, ce qui en fera la journée la plus chargée de l'été.

Les premières difficultés sont attendues dès vendredi.

La circulation est annoncée rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du pays, avec une classification noire dans le quart sud-ouest.

Dans le sens des retours, la journée est classée verte au niveau national, sauf dans le quart sud-ouest et sur le pourtour méditerranéen, où Bison Futé hisse le drapeau orange.

Samedi noir sur tout le territoire

La journée de samedi s'annonce particulièrement difficile.

Bison Futé prévoit une circulation noire dans toute la France pour les départs et orange pour les retours.

Selon l'organisme, les ralentissements concerneront les principaux axes desservant la côte Atlantique, le Sud-Ouest, le centre de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen. Les premiers bouchons devraient apparaître dès le début de la matinée et se prolonger jusqu'en soirée.

Dans le sens des retours, les difficultés sont attendues à partir du milieu de la matinée, notamment sur la côte Atlantique, en Auvergne-Rhône-Alpes et sur le pourtour méditerranéen.

La circulation restera dense dimanche.

Bison Futé classe la journée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs et orange sur le reste du territoire, signe que les ralentissements devraient encore être nombreux pour les vacanciers.