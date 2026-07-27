Disparition à Lyon : Gabriele retrouvée vivante, sa famille annonce une "immense soulagement"

Par La rédaction

Après quatre jours d'angoisse, Gabriele, une Brésilienne de 33 ans installée à Lyon, a été retrouvée ce lundi. Sa famille indique qu'elle est saine et sauve et actuellement prise en charge sur le plan médical.

L'issue est heureuse.

Les proches de Gabriele, disparue depuis le jeudi 23 juillet à Lyon, ont annoncé ce lundi qu'elle avait été retrouvée vivante. Dans un communiqué, ils précisent que "son intégrité physique est préservée" et qu'elle est désormais entourée de ses proches, tout en recevant des soins médicaux.

La famille a tenu à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées durant ces quatre jours de recherches.

Elle salue le soutien de la communauté brésilienne de Lyon, des médias français et brésiliens, ainsi que des nombreux anonymes qui ont partagé les appels à témoins ou participé aux recherches. "La chaîne de solidarité a été essentielle pour maintenir les recherches et l'espoir", écrivent les proches.

Ils demandent désormais que Gabriele puisse se rétablir "en toute tranquillité et sécurité". Les circonstances de sa disparition seront évoquées ultérieurement, lorsque la jeune femme et sa famille se sentiront prêtes à s'exprimer.

Âgée de 33 ans, cette ingénieure brésilienne vivait à Lyon depuis 2017, dans le quartier de Debourg, dans le 7e arrondissement.

Elle n'avait plus donné signe de vie depuis le jeudi 23 juillet. Elle avait été aperçue pour la dernière fois vers 12h30, dans l'ascenseur de son immeuble, tandis que son téléphone avait enregistré une ultime activité à 16h19.

En rentrant du travail, son mari avait découvert leur appartement vide. Son téléphone portable, ses papiers d'identité, son passeport, ses cartes bancaires et sa montre connectée étaient restés sur place. Seul son trousseau de clés avait disparu, renforçant les inquiétudes et déclenchant une importante mobilisation pour tenter de la retrouver.