Lyon : les trémies de Perrache vont être rénovées, un chantier prévu sur… 15 ans

Par La rédaction

La Métropole de Lyon lance un vaste programme de rénovation des trémies routières de Perrache. Les premiers travaux débuteront fin juillet et s’étaleront sur plusieurs années, avec des modifications de circulation.

Les emblématiques trémies routières de Perrache vont entrer dans une longue phase de rénovation.

La Métropole de Lyon a annoncé ce vendredi le lancement d’un vaste chantier destiné à moderniser ces ouvrages construits il y a plus de 50 ans, afin de garantir leur sécurité et d’assurer leur bon fonctionnement.

La première intervention concernera la trémie n°1, qui relie le pont Gallieni, côté Rhône, aux quais de Saône.

Le chantier débutera le 28 juillet et doit s’achever en septembre 2027.

Pour limiter l’impact sur la circulation, la Métropole a choisi de rénover les ouvrages un par un, plutôt que d’intervenir simultanément sur l’ensemble des trémies.

Les travaux comprennent plusieurs opérations majeures : le désamiantage, la réparation des structures, le renouvellement des réseaux d’eau, de l’éclairage et des équipements de protection incendie, ainsi que la réfection complète de la chaussée.

La vétusté des ouvrages et la complexité du site rendent ces interventions particulièrement délicates.

Quinze ans de chantier

Au total, la rénovation de l’ensemble des trémies devrait s’étaler sur une quinzaine d’années, chaque ouvrage nécessitant entre 12 et 15 mois de travaux.

Durant cette première phase, des déviations seront mises en place. L’accès aux quais de Saône s’effectuera par la place Carnot, tandis que les automobilistes qui empruntaient habituellement la trémie n°1 seront redirigés vers la trémie n°2.