Rhône : les incendies se multiplient, plusieurs hectares déjà partis en fumée en deux jours

Par La rédaction

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à plusieurs reprises depuis le début de la semaine dans le Rhône. Des feux de végétation et de chaume ont touché le Beaujolais et les Monts du Lyonnais, dans un contexte de sécheresse marqué.

Les départs de feu se succèdent dans le Rhône. En seulement deux jours, plusieurs incendies ont ravagé des parcelles agricoles et des espaces naturels, nécessitant d’importants moyens de secours.

Le dernier sinistre s’est déclaré mardi 21 juillet en fin d’après-midi à Denicé, dans le Beaujolais.

Le feu est parti dans un champ situé rue du Signerin, au hameau du Mondard, détruisant environ 1,5 hectare de basse végétation.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers, appuyés par cinq engins, sont intervenus pendant près de deux heures pour maîtriser les flammes.

La veille, à Gleizé, un incendie avait déjà parcouru plus d’un hectare de chaume, mobilisant une vingtaine de pompiers afin d’empêcher toute propagation.

Dans les Monts du Lyonnais, la commune de Vaugneray a également été touchée par deux incendies successifs lundi, dans le secteur de Montferrat. Au total, une dizaine d’hectares ont été parcourus par les flammes.

Une enquête ouverte

Le premier départ de feu survenu à Vaugneray fait l’objet d’une enquête de la gendarmerie. Selon les premiers éléments, la piste d’un acte volontaire est étudiée.

Le second incendie, déclenché quelques heures plus tard, serait quant à lui lié à l’utilisation d’un engin agricole. La personne à l’origine du départ de feu a elle-même donné l’alerte.

Grâce à l’intervention rapide des secours, les flammes ont pu être stoppées avant d’atteindre une zone boisée.

Face à la sécheresse et aux fortes chaleurs qui touchent le département, les autorités appellent à la plus grande vigilance afin d’éviter tout nouveau départ de feu.