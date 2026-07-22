Bison Futé : week-end rouge sur les routes, les automobilistes invités à éviter l’A7

Par La rédaction

Les départs et retours de vacances vont entraîner d’importantes difficultés de circulation ce week-end. Bison Futé voit rouge samedi dans le sens des départs sur l’ensemble du territoire.

Les vacanciers devront s’armer de patience sur les routes ce week-end. Avec les nouveaux départs et retours de vacances, Bison Futé prévoit une circulation particulièrement difficile, notamment ce samedi 25 juillet.

Dès ce vendredi 24 juillet, la circulation sera classée orange au niveau national dans le sens des départs, avec un niveau rouge dans le quart nord-est et le quart sud-ouest.

Dans le sens des retours, la journée sera classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur le pourtour méditerranéen.

Samedi, journée la plus compliquée

Le samedi 25 juillet s’annonce comme le point noir du week-end. Bison Futé hisse le drapeau rouge sur toute la France dans le sens des départs.

Parmi les principaux axes concernés figure l’A7, où il est recommandé d’éviter :

• entre Lyon et Orange, de 8 h à 18 h ;

• entre Orange et Marseille, de 12 h à 20 h.

Dans le sens des retours, des ralentissements importants sont également attendus sur le pourtour méditerranéen et dans le quart nord-ouest.

Le trafic restera soutenu dimanche 26 juillet.

La circulation sera classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, avec de nouveaux ralentissements attendus sur les principaux axes de la région.

Ce week-end s’annonce chargé, mais il devrait rester moins difficile que celui du 1er août. Bison Futé prévoit déjà un drapeau noir dans le quart sud-ouest le vendredi 31 juillet, puis sur l’ensemble du territoire le samedi 1er août dans le sens des départs, à l’occasion du grand chassé-croisé estival.