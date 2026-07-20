Près de Lyon : H&M, Picard… les Nouvelles Galeries de Bron dévoilent de nouvelles enseignes

Par La rédaction

Le futur pôle commercial des Nouvelles Galeries de Bron poursuit son développement. Plusieurs nouvelles enseignes viennent d’être annoncées avant une ouverture progressive prévue d’ici la fin de l’année 2026.

Le projet des Nouvelles Galeries de Bron continue de prendre forme. Porté par le groupe Citynove, ce nouveau lieu de shopping accueillera à terme près de 80 boutiques dans l’est lyonnais.

Après la rénovation du magasin Galeries Lafayette de Bron en 2024, une nouvelle étape du projet doit être lancée dans les prochaines semaines.

Parmi les dernières enseignes confirmées figure H&M, qui ouvrira un magasin de 1 745 m².

L’enseigne de surgelés Picard est également annoncée, tout comme Palomano, un parc de jeux pour enfants déjà implanté à Clermont-Ferrand.

Ces arrivées viennent compléter une première liste de commerces déjà dévoilée, parmi lesquels On Air Fitness, Normal, Voisin, Pokawa, B&W Burger, Berliner, Faiparla, Casa Risi ou encore une pharmacie.

D’autres enseignes attendues

Inspiré des Nouvelles Galeries d’Annecy, le projet ambitionne de devenir une nouvelle destination commerciale de l’agglomération lyonnaise.

L’ouverture est prévue d’ici la fin de l’année 2026. D’autres enseignes doivent encore être annoncées dans les prochaines semaines, notamment une marque internationale de prêt-à-porter.