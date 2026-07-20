A43 près de Lyon : après un spectaculaire accident, les quatre occupants d’une voiture volée interpellés

Par La rédaction

L’autoroute A43 a été coupée plusieurs heures ce lundi matin après un accident impliquant une voiture volée et un poids lourd. Les quatre occupants du véhicule ont tenté de s’enfuir avant d’être retrouvés par les forces de l’ordre.

La circulation est revenue à la normale ce lundi en début d’après-midi sur l’A43, après une matinée particulièrement agitée à hauteur de Nivolas-Vermelle et de Ruy-Montceau, en direction de Lyon.

Vers 7h40, une voiture est entrée en collision avec au moins un poids lourd avant de se retrouver sur le toit.

Selon les premiers éléments, les quatre occupants du véhicule ont quitté les lieux avant l’arrivée des secours, franchissant les clôtures de l’autoroute pour prendre la fuite à pied.

Un policier, qui se rendait à son travail, serait arrivé sur place au moment de leur fuite. Un second fonctionnaire aurait ensuite effectué des tirs de sommation dans un secteur boisé où les suspects s’étaient dispersés.

Un important dispositif réunissant policiers, gendarmes et l’hélicoptère de la Section aérienne de la gendarmerie de Bron a été déployé pour retrouver les fuyards.

Le Renault Kadjar impliqué dans l’accident avait été volé au cours du week-end. Les enquêteurs ont également découvert à son bord une importante quantité de téléphones, laissant supposer que ses occupants pourraient revenir d’un cambriolage.

Trois suspects ont été retrouvés dans un premier temps. Deux, âgés de 17 et 18 ans, ont été légèrement blessés dans l’accident. Un troisième, plus grièvement touché, a été pris en charge par les secours.

Le quatrième homme, caché dans un secteur boisé, a finalement été interpellé en fin de matinée par les gendarmes du PSIG de Villefontaine.

L’autoroute rouverte à la mi-journée

L’A43 est restée fermée plusieurs heures en direction de Lyon afin de permettre l’intervention des secours, les constatations et les investigations de police technique et scientifique.

Les automobilistes ont été contraints de quitter l’autoroute à hauteur de La Tour-du-Pin avant une réouverture de la circulation peu après 12h15.