Lyon : un policier ouvre le feu après un refus d’obtempérer

Par La rédaction

Un policier de la Brigade anticriminalité a été blessé samedi soir à Lyon lors d’un refus d’obtempérer. Percuté par un automobiliste en fuite, il a fait usage de son arme avant l’interpellation du suspect.

Les faits se sont produits samedi peu avant 22 heures, à l’intersection du cours Lafayette et de la rue Juliette-Récamier, à la limite des 3e et 6e arrondissements de Lyon.

Selon le syndicat Alliance Police Nationale, un équipage de la Brigade anticriminalité tentait de contrôler un automobiliste lorsque celui-ci a refusé d’obtempérer.

Le conducteur aurait percuté l’un des policiers, projeté sur le capot du véhicule. Face au danger, le fonctionnaire a tiré à deux reprises avec son arme de service. Les coups de feu n’ont pas atteint le conducteur, qui est parvenu à poursuivre sa fuite.

Le suspect interpellé, le policier blessé

L’automobiliste a finalement été interpellé au terme d’une intervention décrite comme difficile par le syndicat, avant d’être placé en garde à vue.

Le policier blessé s’est vu prescrire quatre jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Dans un communiqué, Alliance Police Nationale dénonce des refus d’obtempérer qui "ne sont plus de simples infractions routières" mais "un véritable fléau", appelant à un renforcement de la réponse pénale face à ce type de faits.

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a également apporté son soutien au fonctionnaire blessé. Il a salué "le professionnalisme de la police nationale" ayant permis l’interpellation de l’auteur présumé, qui doit être présenté à la justice.