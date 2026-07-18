L’OL s’incline face au Slavia Prague mais poursuit sa préparation (0-2)

Par La rédaction

Après trois succès en matchs amicaux, l’Olympique lyonnais a concédé sa première défaite de l’été face au Slavia Prague (2-0). Les joueurs de Paulo Fonseca ont longtemps tenu tête aux Tchèques avant de céder en fin de rencontre.

Premier revers de la préparation estivale pour l’OL. En stage en Allemagne, les Lyonnais se sont inclinés 2-0 face au Slavia Prague lors de leur quatrième match amical.

Paulo Fonseca avait pourtant aligné une équipe proche de son onze type, avec Rémi Himbert, Julien Duranville et Kaïl Boudache en attaque.

Les Lyonnais ont eu du mal à se montrer dangereux durant la première période. La meilleure opportunité est venue de Julien Duranville, dont la frappe enroulée est passée à côté du but adverse.

Au retour des vestiaires, Kaïl Boudache a obtenu un penalty, mais Corentin Tolisso a vu sa tentative repoussée par le gardien du Slavia Prague. Le milieu lyonnais s’est ensuite créé une nouvelle occasion, sans parvenir à faire la différence.

La rencontre a également été marquée par plusieurs avertissements, dans un match engagé des deux côtés.

Deux buts encaissés en fin de match

Après la pause, Paulo Fonseca a procédé à une large revue d’effectif. Les nombreux changements ont permis au Slavia Prague de prendre progressivement l’ascendant.

Les Tchèques ont ouvert le score après la blessure d’Ainsley Maitland-Niles, avant de doubler la mise en toute fin de rencontre.

Malgré cette première défaite de la préparation, l’OL poursuit son travail de montée en puissance avant d’affronter Wolfsburg vendredi prochain, toujours en match amical.