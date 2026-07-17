Lyon : les librairies Decitre de Bellecour et Confluence vont fermer, voici quand

Par La rédaction

Le groupe Nosoli a confirmé la fermeture de ses deux librairies Decitre situées à Bellecour et Confluence. Les magasins cesseront leur activité d’ici le début du mois d’août.

C’était une issue redoutée par les salariés comme par les habitués. Les librairies Decitre de Bellecour et de Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon, vont définitivement fermer leurs portes.

Le magasin de Confluence accueillera ses derniers clients le 25 juillet. Celui de Bellecour cessera son activité le 1er août.

La confirmation a été communiquée ce vendredi matin aux clients de l’enseigne par courrier électronique.

"Confronté à de profondes difficultés, comme l’ensemble du secteur, le groupe Nosoli, auquel appartient Decitre, a engagé un plan de réorganisation destiné à assurer son avenir", indique notamment le message envoyé aux abonnés.

Le groupe précise que cette restructuration entraîne la fermeture de la librairie de Lyon Confluence et remercie ses clients pour leur fidélité.

"Depuis son ouverture, notre librairie est un lieu de rencontres, de découvertes et de partage autour de la lecture", souligne également l’enseigne.

Un plan de sauvegarde annoncé fin juin

Placée en redressement judiciaire, la société Nosoli avait dévoilé fin juin un plan de sauvegarde prévoyant la fermeture de onze magasins Decitre et Furet du Nord en France.

Quatre établissements situés en Auvergne-Rhône-Alpes étaient concernés, dont les deux librairies lyonnaises de Bellecour et Confluence.

Ces fermetures marquent un nouveau recul du réseau Decitre dans la métropole lyonnaise, alors que l’enseigne est confrontée, comme l’ensemble du secteur du livre, à un contexte économique particulièrement difficile.