A7 : circulation coupée mardi soir au sud de Lyon pour une reconstitution judiciaire

Par La rédaction

L’autoroute A7 sera fermée pendant plusieurs heures mardi 21 juillet entre Feyzin et Solaize. Cette interruption exceptionnelle de la circulation est liée à une reconstitution judiciaire organisée sur le secteur.

Les automobilistes devront adapter leurs trajets mardi soir au sud de l’agglomération lyonnaise. L’autoroute A7 sera totalement fermée à la circulation dans le sens Lyon-Marseille entre l’échangeur de Feyzin et le secteur de Solaize dans le cadre d’une opération judiciaire.

La fermeture débutera à 20 heures. La réouverture est envisagée aux alentours de 22 heures, mais elle dépendra du déroulement de la reconstitution et de la décision des autorités judiciaires.

Le dispositif concernera la portion comprise entre les points kilométriques 8,4 et 20,3 de l’autoroute. La mise en place de la signalisation débutera dès 19h30.

Les bretelles d’accès à l’A7 en direction de Marseille depuis les échangeurs de Feyzin et de Solaize seront fermées. La sortie de Solaize vers Vernaison sera également inaccessible pendant toute la durée de l’opération.

Des déviations mises en place

Les conducteurs circulant sur l’A7 en direction du sud seront déviés à Feyzin. Ils devront emprunter la RD301 pour rejoindre l’A46 avant de récupérer l’A7 ou l’A47 au niveau du nœud de Ternay.

Les usagers souhaitant rejoindre l’autoroute depuis Feyzin ou Solaize devront suivre le même itinéraire de contournement via l’A46.

Une déviation spécifique sera également mise en place pour les véhicules à destination de Vernaison, via Pierre-Bénite, Irigny et la RD15.

L’aire de repos de Solaize fera l’objet de mesures particulières. Les automobilistes présents sur place au moment de la fermeture ne pourront pas quitter l’aire tant que l’opération judiciaire sera en cours. La station-service sera par ailleurs fermée avant 18 heures.

Les autorités invitent les conducteurs à anticiper leurs déplacements et à privilégier des itinéraires alternatifs afin de limiter les perturbations attendues sur ce secteur très fréquenté de l’A7.